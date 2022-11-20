Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Кресло Подушка
Стул КАПРИ 26
Кресло Рио, серое
Картина AM6-033
Кресло поворотное Paris, кремовый, экокожа
Юта Диван тканевый прямой мятный
Барный стул Гардур, велюр бежевый
Кресло CH-330M без подлокотников, искусственная кожа синий
Кресло игровое VIKING-11, синее
Кресло офисное TopChairs Clerk черное
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Стул Офисный с пюпитром