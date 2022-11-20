Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья43 мм
- Глубина сиденья47 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Фуршетная юбка 01, синяя
Двухспальная раскладная кровать EXB-03
Люстра Cutie 6
Стул Тюльпан, серый букле
Стул КАБРИОЛЬ 15
Стул Moon с подушкой, темно-серый
Диван Hola
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло