Фотография Стул Bristol велюр шоколадный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Стул Bristol велюр шоколадный

4.2
Оптовая цена
от 6 150 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Bristol велюр шоколадный
Стул Bristol велюр шоколадный
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Стул Bristol велюр шоколадный

4.2
6150 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасасталь
  • Вес6,2 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота910 мм

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