Товар в корзине. Перейти
Стул Brooklyn бежево-серая ткань ножки под дерево - фото 1Стул Brooklyn бежево-серая ткань ножки под дерево - фото 2Стул Brooklyn бежево-серая ткань ножки под дерево - фото 3Стул Brooklyn бежево-серая ткань ножки под дерево - фото 4Стул Brooklyn бежево-серая ткань ножки под дерево - фото 5

Стул Brooklyn бежево-серая ткань ножки под дерево

Артикул: CH-034-514
9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Brooklyn темно-серая ткань
Стул Brooklyn темно-серая ткань
Следующий Brooklyn металлический каркас бархат прострочка внутри и черные ножки
Стул Brooklyn темно-серая ткань

Характеристики товара

Описание

Образец современной арт-школы, сочетающей в себе основательность классики, лаконичность модерна и смелость индустриального стиля. Плавные и выверенные линии создают совершенные формы, придают спокойную уверенность и основательность. Плотное сиденье просторно, а спинка достаточно удобна и высока. На мягкие подлокотники приятно положить руки. В таком кресле можно не только отдыхать, но и работать, так как оно не сковывает движения.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаТкань
  • Цветбежевый, серый

Похожие товары

Дизайнерский cтул МузаНастоящее фото товара Дизайнерский cтул Муза, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
13

Дизайнерский cтул Муза

Стул ЛинаНастоящее фото товара Стул Лина, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
16

Стул Лина

Стул Berg бархат серыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
9

Стул Berg бархат серый

Стул Berg бархат светло-бежевыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
16

Стул Berg бархат светло-бежевый

Стул Berg бархат светло-серыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
5

Стул Berg бархат светло-серый

Стул Berg бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул Berg бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
12

Стул Berg бархат зелёный

Стул Berg бархат пудровыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
5

Стул Berg бархат пудровый

Стул Berg бархат антрацитНастоящее фото товара Стул Berg бархат антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
9

Стул Berg бархат антрацит

Стул Berg бархат бежевыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
16

Стул Berg бархат бежевый

Стул Berg бархат пепельно-бежевыйНастоящее фото товара Стул Berg бархат пепельно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 900
Оптовая цена
9

Стул Berg бархат пепельно-бежевый

С этим товаром покупают
Стул Гаага красныйНастоящее фото товара Стул Гаага красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
22

Стул Гаага красный

Барный стул Барвик светлыйНастоящее фото товара Барный стул Барвик светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена
11

Барный стул Барвик светлый

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Покрывало 220-49, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
17

Покрывало 220-49

Настоящее фото товара Люстра Cecilia 10, произведённого компанией ChiedoCover
от54 990
Оптовая цена
15

Люстра Cecilia 10

В наличии 44 шт.
Диван Iggi трехместныйНастоящее фото товара Диван Iggi трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 190
Оптовая цена
15

Диван Iggi трехместный

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белыйНастоящее фото товара Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от52 090
Оптовая цена
13

Стол журнальный Аpriori Т, овальный, белый

Приставной столик Финика M Торос черный с изгибомНастоящее фото товара Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
9

Приставной столик Финика M Торос черный с изгибом

Другие товары из разделастулья по виду
Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
11

Стул Хит 20мм с подлокотниками

Настоящее фото товара Стул Азия 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19027
2 990 ₽
28

Стул Азия 20мм с подлокотниками

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
33

Стул Хит 25мм с подлокотниками