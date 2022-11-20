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Стул Brooklyn темно-серая ткань

Артикул: CH-034-513
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Образец современной арт-школы, сочетающей в себе основательность классики, лаконичность модерна и смелость индустриального стиля. Плавные и выверенные линии создают совершенные формы, придают спокойную уверенность и основательность. Плотное сиденье просторно, а спинка достаточно удобна и высока. На мягкие подлокотники приятно положить руки. В таком кресле можно не только отдыхать, но и работать, так как оно не сковывает движения.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветсерый

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