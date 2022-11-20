Характеристики товара
Описание
Образец современной арт-школы, сочетающей в себе основательность классики, лаконичность модерна и смелость индустриального стиля. Плавные и выверенные линии создают совершенные формы, придают спокойную уверенность и основательность. Плотное сиденье просторно, а спинка достаточно удобна и высока. На мягкие подлокотники приятно положить руки. В таком кресле можно не только отдыхать, но и работать, так как оно не сковывает движения.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Высота810 мм
- Глубина600 мм
- Вес11 кг
- ОбивкаБархатная ткань
- Цветзеленый