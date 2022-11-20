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Стул Brooklyn темно-зеленый бархат c прострочкой сзади ромб ножки черные - фото 1Стул Brooklyn темно-зеленый бархат c прострочкой сзади ромб ножки черные - фото 2Стул Brooklyn темно-зеленый бархат c прострочкой сзади ромб ножки черные - фото 3Стул Brooklyn темно-зеленый бархат c прострочкой сзади ромб ножки черные - фото 4Стул Brooklyn темно-зеленый бархат c прострочкой сзади ромб ножки черные - фото 5

Стул Brooklyn темно-зеленый бархат c прострочкой сзади ромб ножки черные

Артикул: CH-034-516
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Образец современной арт-школы, сочетающей в себе основательность классики, лаконичность модерна и смелость индустриального стиля. Плавные и выверенные линии создают совершенные формы, придают спокойную уверенность и основательность. Плотное сиденье просторно, а спинка достаточно удобна и высока. На мягкие подлокотники приятно положить руки. В таком кресле можно не только отдыхать, но и работать, так как оно не сковывает движения.

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Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес11 кг
  • ОбивкаБархатная ткань
  • Цветзеленый

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