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Стул Bruno горчичный с жаккардом

Артикул: CH-078-631
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Bruno выполнен в комбинации обивки из жаккарда и велюра на устойчивом металлическом каркасе отличаются прочностью и элегантностью. Широкая мягкая спинка обеспечит позвоночнику отличную опору в течение длительного времени. Благодаря своему внешнему виду, он отлично впишется в любой современный интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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