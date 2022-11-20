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Стул Брюгге

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Характеристики товара

Описание

Стул Брюгге - это творение дизайнера Тапио Анттила для Kave Home. Спинка, сиденье и подлокотники изготовлены из цельного дерева акации с отделкой из тикового дерева, которая отлично подходит как для наружного, так и для внутреннего использования. Его конструкция изготовлена из оцинкованной стали, более устойчива к ржавчине и коррозии, чем обычная сталь, а также может противостоять ультрафиолетовому излучению. Дизайнерский образец, который является экологически чистым, поскольку он имеет сертификат FSC, гарантирующий, что древесина поступает из лесов с устойчивыми рубками.

Цвета отделки указываются в соответствии с каталогом производителя. Допускается незначительное отклонение в цвете, обусловленное техническими особенностями цветопередачи фотографий.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина510 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес8.1 кг

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки510 мм
  • Высота упаковки890 мм
  • Глубина упаковки580 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Вес упаковки10 кг
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