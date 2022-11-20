Стул Bull белый/ пэчворк

13 оценок

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Стул Bull белый/ пэчворк

4.6
4 490 ₽7 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 52,5*63*99

Вес брутто: 22,7

Объем: 0,330-

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Основные характеристики

  • Глубина500 мм
  • Ширина545 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Материал сиденьяткань
  • Высота750 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг

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