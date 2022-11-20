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1 коробка / 4 шт.
Габариты: 52,5*63*99
Вес брутто: 22,7
Объем: 0,330-
Чехол 57, габардин
Чехол 17, габардин, голубой
Чехол 27, бордовый
Чехол 11, габардин
Чехол 49, габардин
Чехол 110, габардин
Чехол 112, габардин
Стул Oliver, велюр морской
Стул Oliver, велюр пыльно-голубой
Стул Кьявари Белый, деревянный
Стул Кьявари Черный, деревянный