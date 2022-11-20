Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота915 мм
- Ширина430 мм
- Глубина495 мм
- Материал каркасадерево
Стул Луи Гост Желтый, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Стул Tolix Wood Черный глянцевый
Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
Стул Tolix Голубой матовый
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Кантри, без подушки
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Такер, белый деревянный
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул-кресло Алекс
Стул Киви, велюр желто-зеленый
Кресло пластиковое Bora, белое
Стул пластиковый Bora Bistrot, тортора