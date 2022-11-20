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Стул Butterfly, серый

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Характеристики товара

Описание

Мягкий стул Butterfly — стильный представитель скандинавского дизайна. Его сиденье обтянуто эко-кожей и декорировано строчкой, создающей геометрический рисунок. Эко-кожа — плотный и долговечный материал, она безопасна для использования в семьях с детьми: не выделяет токсинов и вредных веществ. Обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Надежную конструкцию дополняют каркас из древесины и стальные крепления. Ножки изготовлены из массива бука.Для ухода за стульями из искусственной кожи рекомендуем использовать мягкие чистящие средства, сухую чистку.Модель Butterfly обладает приятной наружностью и изящными формами. Отсутствие лишних деталей и натуральная цветовая палитра позволяет такому стулу гармонично вписаться в обстановку гостиной, кухни или рабочего кабинета.

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Основные характеристики

  • Высота710 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина545 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материал каркасаметалл, массив дерева
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.17 м3

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