Характеристики товара
Описание
Мягкий стул Butterfly — стильный представитель скандинавского дизайна. Его сиденье обтянуто эко-кожей и декорировано строчкой, создающей геометрический рисунок. Эко-кожа — плотный и долговечный материал, она безопасна для использования в семьях с детьми: не выделяет токсинов и вредных веществ. Обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную форму после механического воздействия или намокания. Надежную конструкцию дополняют каркас из древесины и стальные крепления. Ножки изготовлены из массива бука.Для ухода за стульями из искусственной кожи рекомендуем использовать мягкие чистящие средства, сухую чистку.Модель Butterfly обладает приятной наружностью и изящными формами. Отсутствие лишних деталей и натуральная цветовая палитра позволяет такому стулу гармонично вписаться в обстановку гостиной, кухни или рабочего кабинета.
Основные характеристики
- Высота710 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Ширина480 мм
- Глубина545 мм
- Вес4.4 кг
- Материал каркасаметалл, массив дерева
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Объём упаковки0.17 м3