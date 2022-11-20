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          Фотография Стул Гризли от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Стул Гризли

          4.9
          Оптовая цена
          от 2 690 ₽
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          Стул Гризли

          4.9
          2690 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина460 мм
          • Глубина420 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасаметалл
          • Вес8.7 кг
          • Материал сиденьяткань
          • Высота770 мм

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