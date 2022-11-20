Фотография Стул Camelia Red Wine от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Camelia Red Wine

4.6
Оптовая цена
от 7 600 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Camelia Red Wine
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Стул Camelia Red Wine

4.6
7600 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота цоколя750
  • Ширина630 мм
  • Глубина560 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкрасный

Популярные варианты обивки

BrownBrownСтарая розаСтарая роза16163535ДжинсДжинс1111100100КапучиноКапучиноLilacLilacMARVEL CREAMMARVEL CREAMTEMPO 1TEMPO 1Montana 032Montana 032515515BlackBlack0808808072720404
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