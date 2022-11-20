Стул Capri, белый

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Margo, белый
Стул Margo, белый
Следующий Стул Capri чёрный
Стул Margo, белый

Характеристики товара

Описание

Два главных требования, которым должно отвечать современное пространство – функциональность и эргономичность. Сейчас не только офис, ресторан или открытая площадка, но и жилые помещения, дом, гостиная, спальня, уподобляются некоему конструктору, из которого хозяин в любой момент времени может «вылепить» необходимую форму.

Стул CAPRI, выполненный из прочного долговечного пластика, идеально впишется в любой интерьер благодаря своему стильному дизайну, универсальной расцветке и возможности в мгновение ока штабелироваться в компактную конструкцию, освобождая место для миллиона важных и интересных занятий.

Материал сиденья: полипропилен.
Материал ножек: полипропилен
Размеры, см: Ш51 х Г57х В79
Высота сиденья: 45см
Поставляется в собранном виде.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

С этим товаром покупают

Комод Montana LA-2652Настоящее фото товара Комод Montana LA-2652, произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2652

Настоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена
15

Кресло лофт Селвин

Полотенце банное Seashells-7 Настоящее фото товара Полотенце банное Seashells-7 , произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
15

Полотенце банное Seashells-7

Кресло руководителя TopChairs City, белоеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs City, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99017
17 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло руководителя TopChairs City, белое

В наличии 100 шт.
Кресло мужское Барбер МД-8771, черныйНастоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-8771, черный, произведённого компанией ChiedoCover
70 950
Оптовая цена
7

Кресло мужское Барбер МД-8771, черный

Парикмахерское кресло ПойнтНастоящее фото товара Парикмахерское кресло Пойнт, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена
10

Парикмахерское кресло Пойнт

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Рок синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
9

Стул Рок синий

Настоящее фото товара Стул Рок дымчатый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
7

Стул Рок дымчатый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Рок желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена
13

Стул Рок желтый

Настоящее фото товара Стул Мебаши, пластик зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
10

Стул Мебаши, пластик зеленый

Настоящее фото товара Стул Мегион, пластиковый бежевый/ вставка шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена
13

Стул Мегион, пластиковый бежевый/ вставка шоколад

Настоящее фото товара Стул Медина, пластиковый шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена
13

Стул Медина, пластиковый шоколадный

Настоящее фото товара Стол Медли, пластиковый круглый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
5

Стол Медли, пластиковый круглый

Стул пластиковый Toby желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Toby желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена
9

Стул пластиковый Toby желтый

Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

Настоящее фото товара Стул Борно зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
6

Стул Борно зеленый