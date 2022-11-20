Характеристики товара
Описание
Два главных требования, которым должно отвечать современное пространство – функциональность и эргономичность. Сейчас не только офис, ресторан или открытая площадка, но и жилые помещения, дом, гостиная, спальня, уподобляются некоему конструктору, из которого хозяин в любой момент времени может «вылепить» необходимую форму.
Стул CAPRI, выполненный из прочного долговечного пластика, идеально впишется в любой интерьер благодаря своему стильному дизайну, универсальной расцветке и возможности в мгновение ока штабелироваться в компактную конструкцию, освобождая место для миллиона важных и интересных занятий.
Материал сиденья: полипропилен.
Материал ножек: полипропилен
Размеры, см: Ш51 х Г57х В79
Высота сиденья: 45см
Поставляется в собранном виде.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина510 мм
- Глубина570 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай