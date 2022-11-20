Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветрозовый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная
Комплект стульев Семейный
Стул FEEL (НА ПРУТКЕ)
Стул «Apriori N»
Стул «Apriori S», бежевый
Стул Диамант пластиковый, золотой
Стул Kongsberg лайт, велюр синий Velutto 26, ножки металл
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло