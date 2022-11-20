Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес7 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьявельвет
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.11 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Патрик 20мм
Стул Хит 25мм - золото, рогожка красная
Стул Текс, каркас хром / Пегас капучино
Стул Виота 210, серый
Стул Меган велюр пыльно-синий
Стул пластиковый Ginevra, тортора
Стул на металлокаркасе Kosta, белый
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло