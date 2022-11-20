Характеристики товара
Описание
Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - металл черного цвета.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Ширина600 мм
- Длина560 мм
- Глубина560 мм
- Цветкоричневый
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Сиденье обито экокожей.
Ножки стула - металл черного цвета.
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