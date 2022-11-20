Фотография Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки

4.3
Оптовая цена
от 3 250 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки
Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки
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Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки

4.3
3250 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес4,8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Ширина430 мм
  • Высота850 мм

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