Фотография Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки

4.9
Оптовая цена
от 3 250 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки
Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Cassiopea, коричневый велюр, черные ножки

4.9
3250 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Cassiopea, красный велюр, белые ножки
Стул Cassiopea, красный велюр, белые ножки
Следующий Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки
Стул Cassiopea, графит велюр, черные ножки

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина490 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес4,8 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Ширина430 мм
  • Высота850 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 320 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Дания 22мм с пюпитром - коричневый, ромб коричневый
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
690 ₽
Оптовая цена
4.1
Столешница ЛДСП, орех
Настоящее фото товара Столешница ЛДСП, венге, произведённого компанией ChiedoCover
690 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница ЛДСП, венге
Настоящее фото товара Столешница Каро 90 градусов, произведённого компанией ChiedoCover
14 690 ₽
Оптовая цена
4.4
Столешница Каро 90 градусов
Настоящее фото товара Столешница Кахи 150 см, произведённого компанией ChiedoCover
19 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Столешница Кахи 150 см
Настоящее фото товара Столешница Кахи 200 см, произведённого компанией ChiedoCover
26 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Столешница Кахи 200 см
Настоящее фото товара Стол складной Caeno, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол складной Caeno, пластик
Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Klassika beige
Настоящее фото товара Люстра Karina 6, произведённого компанией ChiedoCover
23 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Люстра Karina 6
Настоящее фото товара Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-21%
Новинка
5 190 ₽6 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Тони, желтый / черный вельвет, черные ножки металлические

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 250 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Cassiopea, светло-серый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 250 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Cassiopea, светло-коричневый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Cassiopea, бежево-коричневый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 250 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Cassiopea, бежево-коричневый велюр, черные ножки
Настоящее фото товара Кресло Tolix, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло Tolix, цвет по RAL
Настоящее фото товара Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 450 ₽
Оптовая цена
4.4
Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL
Настоящее фото товара Кресло Tolix Wood Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 150 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло Tolix Wood Style, цвет по RAL
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер синий, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Складной стул Трансформер синий
Настоящее фото товара Складной стул Трансформер бордо, произведённого компанией ChiedoCover
14 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Складной стул Трансформер бордо
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм