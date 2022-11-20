Характеристики товара
Описание
Мягкий обеденный стул на ножках-полозьях черного цвета.
Обивка из шенилла придает стулу качественный внешний вид, обладает высокой износостойкостью.
Материал безопасный и гипоаллергенный.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина570 мм
- Глубина635 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес6 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки625 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки14.80 кг