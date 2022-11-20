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Стул Чак синий

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Характеристики товара

Описание

Мягкий обеденный стул на ножках-полозьях черного цвета.
Обивка из шенилла придает стулу качественный внешний вид, обладает высокой износостойкостью.
Материал безопасный и гипоаллергенный.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Ширина570 мм
  • Глубина635 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес6 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки625 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки14.80 кг

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