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Стул Чак синий

Артикул: CH-049-496
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий обеденный стул на ножках-полозьях черного цвета.
Обивка из шенилла придает стулу качественный внешний вид, обладает высокой износостойкостью. Материал безопасный и гипоаллергенный.

1 коробка / 2 шт.
Габариты: 62,5*61*56 см
Вес брутто: 14,8кг
Объем: 0,21

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина635 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки625 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки560 мм
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Вес упаковки14.80 кг

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