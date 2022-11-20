Характеристики товара
Описание
Мягкий обеденный стул на ножках-полозьях черного цвета.
Обивка из шенилла придает стулу качественный внешний вид, обладает высокой износостойкостью. Материал безопасный и гипоаллергенный.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 62,5*61*56 см
Вес брутто: 14,8кг
Объем: 0,21
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Глубина635 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Вес6 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Цветсиний
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки625 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки560 мм
- Объём упаковки0.21 м3
- Вес упаковки14.80 кг