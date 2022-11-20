Характеристики товара
Описание
Стильный мягкий кухонный стул из коллекции Chamberi с износостойкой вельветовой обивкой и металлическими ножками. Широкие эргономичные спинка и сиденье обеспечат комфортную посадку.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Ширина620 мм
- Глубина640 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка200 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Вес упаковки8.50 кг