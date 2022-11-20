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Стул Chamberi, серый

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Характеристики товара

Описание

Стильный мягкий кухонный стул из коллекции Chamberi с износостойкой вельветовой обивкой и металлическими ножками. Широкие эргономичные спинка и сиденье обеспечат комфортную посадку.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина640 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка200 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки640 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Вес упаковки8.50 кг

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