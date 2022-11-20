Стул Charcoal, серый

13 оценок

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Стул Charcoal, серый

4.8
5 850 ₽
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Предыдущий товар в категории Стул Валенсия темно-серый
Стул Валенсия темно-серый
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Стул Валенсия темно-серый

Характеристики товара

Описание

Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор

Вес брутто: 7.25

Объем: 0.053

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Основные характеристики

  • Объём упаковки0.2 м3
  • Высота900 мм
  • Длина470 мм
  • Ширина420 мм
  • Глубина500 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый, коричневый
  • Страна изготовленияМалайзия

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Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
8 290
Оптовая цена
5

Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый

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6 990
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12

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11 99034
17 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки

В наличии 64 шт.
Стул барный Порше красныйНастоящее фото товара Стул барный Порше красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Порше красный

В наличии 50 шт.
Стул барный Бентли, черныйНастоящее фото товара Стул барный Бентли, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Бентли, черный

В наличии 100 шт.
Стул барный Малави черныйНастоящее фото товара Стул барный Малави черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Малави черный

В наличии 82 шт.
Стул барный Купер фиолетовыйНастоящее фото товара Стул барный Купер фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Купер фиолетовый

В наличии 57 шт.
Стул барный Купер красныйНастоящее фото товара Стул барный Купер красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
5

Стул барный Купер красный

В наличии 37 шт.
Стул Консек барный, серыйНастоящее фото товара Стул Консек барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
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Оптовая цена
7

Табурет Лофт-12 М барный с подножкой

Табурет Лофт-11 М барныйНастоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена
9

Табурет Лофт-11 М барный

Стул Самба с пюпитромНастоящее фото товара Стул Самба с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена
6

Стул Самба с пюпитром

Настоящее фото товара Стул Eames DAW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена
9

Стул Eames DAW голубой

Стул Eames DAW красныйНастоящее фото товара Стул Eames DAW красный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Eames DAW красный

В наличии 100 шт.
Стул Eames DSR красныйНастоящее фото товара Стул Eames DSR красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
13

Стул Eames DSR красный

Стул Eames светло-оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames светло-оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99041
4 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames светло-оранжевый

В наличии 100 шт.
Стул EAMES барный белыйНастоящее фото товара Стул EAMES барный белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Стул EAMES барный белый

Стул Кьявари Антик, деревянный Настоящее фото товара Стул Кьявари Антик, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
6

Стул Кьявари Антик, деревянный

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
7

Секция многоместная ИЗО-2

Настоящее фото товара Секция многоместная ИЗО-2 на балке, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена
14

Секция многоместная ИЗО-2 на балке

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный мокко, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
15

Барный стул Дакота винтажный мокко

Настоящее фото товара Барный стул Дакота винтажный черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 500
Оптовая цена
10

Барный стул Дакота винтажный черный

Стул Хит 25мм - серебро, синяя коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
от2 200
12

Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона

Стул прозрачный барный Фокс 75 серыйНастоящее фото товара Стул прозрачный барный Фокс 75 серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
6

Стул прозрачный барный Фокс 75 серый

Стул-кресло АлексНастоящее фото товара Стул-кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена
13

Стул-кресло Алекс

Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс-М, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена
13

Стул-кресло Алекс-М

Настоящее фото товара Стул Римио-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
13

Стул Римио-М

Настоящее фото товара Стул Комфорт-М, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
13

Стул Комфорт-М

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красныйНастоящее фото товара Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 240
8

Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный

Стол складной Виктория 150Настоящее фото товара Стол складной Виктория 150, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
16

Стол складной Виктория 150

Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена
10

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 05011
2 280 ₽
62Хит

Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная

Стул Bertoia полубарный черныйНастоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 99023
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Bertoia полубарный черный

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
14

Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый

Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
10

Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный

Чехол S-74Настоящее фото товара Чехол S-74, произведённого компанией ChiedoCover
от650
6

Чехол S-74

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкойНастоящее фото товара Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
13

Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой

Стул Eames барный DSW оранжевыйНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
5

Стул Eames барный DSW оранжевый

Стул Eames барный DSW ярко-голубойНастоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена
15

Стул Eames барный DSW ярко-голубой

Настоящее фото товара Скамья складная Дача, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
6

Скамья складная Дача

Настоящее фото товара Диван лофт New 7, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
81Хит

Диван лофт New 7

Настоящее фото товара Стол Gorge, произведённого компанией ChiedoCover
от29 790
12

Стол Gorge

Стул Кроссбэк флагНастоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
11

Стул Кроссбэк флаг

Настоящее фото товара Стол Лидер 3, D1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49012
6 190 ₽
85

Стол Лидер 3, D1500, орех, черный

Настоящее фото товара Стол Бруклин 120 x 60 золото, произведённого компанией ChiedoCover
29 49044
51 990 ₽
7

Стол Бруклин 120 x 60 золото

В наличии 34 шт.
Стул Элис полубарный темно-синийНастоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Элис полубарный темно-синий

В наличии 45 шт.
Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 сереброНастоящее фото товара Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
21 99039
35 990 ₽
5

Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро

В наличии 44 шт.
Стул полубарный Дейзи зеленыйНастоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
12

Стул полубарный Дейзи зеленый

В наличии 2 шт.
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золотоНастоящее фото товара Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото, произведённого компанией ChiedoCover
33 49046
61 990 ₽
10

Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото

В наличии 66 шт.
Стул барный Турин изумрудныйНастоящее фото товара Стул барный Турин изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
12 99028
17 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Турин изумрудный

В наличии 64 шт.
Стул барный Бомба оранжевыйНастоящее фото товара Стул барный Бомба оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 49022
6 990 ₽Оптовая цена
13

Стул барный Бомба оранжевый

В наличии 12 шт.
Скатерть ARSНастоящее фото товара Скатерть ARS, произведённого компанией ChiedoCover
от1 140
7

Скатерть ARS

Настоящее фото товара Стул барный Over черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
5

Стул барный Over черный

Стул Гаага синийНастоящее фото товара Стул Гаага синий, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
11

Стул Гаага синий

Стул Киви Диамант, коричневыйНастоящее фото товара Стул Киви Диамант, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽
8

Стул Киви Диамант, коричневый

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от550
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 56 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 120
14

Чехол 56 из плотного спандекса

Стул Кроссбэк пластиковый белыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59027
8 990 ₽Оптовая цена
10Хит

Стул Кроссбэк пластиковый белый

В наличии 100 шт.
Комплект мебели БанкетныйНастоящее фото товара Комплект мебели Банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29024
8 190 ₽
9

Комплект мебели Банкетный

Стол обеденный КерманНастоящее фото товара Стол обеденный Керман, произведённого компанией ChiedoCover
от72 790
Оптовая цена
11

Стол обеденный Керман

Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 59017
3 090 ₽
10

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

В наличии 85 шт.
Стол обеденный Кобург шампаньНастоящее фото товара Стол обеденный Кобург шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от40 090
Оптовая цена
8

Стол обеденный Кобург шампань

Стол-трансформер Лерида орехНастоящее фото товара Стол-трансформер Лерида орех, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
8

Стол-трансформер Лерида орех

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
15

Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
12

Стул Кроссбэк белый/ красный

Конфигурация складных столов №1Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №1, произведённого компанией ChiedoCover
18 950
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №1

Конфигурация складных столов №2Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
14 650
Оптовая цена
10

Конфигурация складных столов №2

Конфигурация складных столов №4Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 050
Оптовая цена
14

Конфигурация складных столов №4

Стул Кроссбэк дерево, венгеНастоящее фото товара Стул Кроссбэк дерево, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
133Хит

Стул Кроссбэк дерево, венге

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9908
2 150 ₽
10

Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый

Настоящее фото товара Стол на двойной опоре Веретено, произведённого компанией ChiedoCover
от34 790
Оптовая цена
5

Стол на двойной опоре Веретено

Стул барный Валенсия NEW, темно-серыйНастоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
9

Стул барный Валенсия NEW, темно-серый

В наличии 100 шт.
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
14

Скатерть Ogni Motilka рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Shekspir рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена
9

Скатерть Shekspir рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Tropikal рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
5

Скатерть Tropikal рогожка

Стул Бар 1 /МРДНастоящее фото товара Стул Бар 1 /МРД, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
9

Стул Бар 1 /МРД

Обеденная группа Мюнхен 6Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
от130 990
5

Обеденная группа Мюнхен 6