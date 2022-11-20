Количество шт. в упаковке/ мест: 2 шт/ 1 кор
Вес брутто: 7.25
Объем: 0.053
Стол Лидер 4
Стол Лидер 5
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Чехол 46
Чехол 06
Чехол 30
Чехол 28
Чехол для стола 04
Чехол для стола 11
Стул Хит 20мм с пюпитром
Стул Азия 20мм
Стул Азия 25мм
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый
Чехол 77 Premium
Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый
Стул Феникс Прозрачный, пластиковый
Чехол Евро, журавинка
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
Стол Лидер 23 прямоугольный
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стол складной Монифит
Стол Бристоль 120
Стул Азия 25мм гладкий каркас - серебро, велюр бежевый
Стул Хит 25мм - белый, кожзам белый
Стул Хит 25мм - красное дерево, шенилл бежевый
Стул Хит 20мм - серебро, шенилл красный
Стул Патрик 20мм - шампань, Игуана
Раунд 20мм с широким сиденьем
Секция стульев 01
Стул Eames Черный
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Хит 25мм с подлокотниками, орех, шеннил Palmira
Чехол 84 Premium с карманом для подушки
Чехол 99 Premium
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Чехол 83 Premium двусторонний
Чехол 101
Чехол 107
Чехол 109
Кресло Клуб
Стул Хит 25мм - шенилл светло-зеленый
Стул Денвер 20мм - Лайт, черный, кожзам черный
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
Стул Кантри
Стул Бостон 20мм
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стол Лидер 2, орех, каркас - золото
Стол Лидер 9, белый
Стул Наполеон Белый, деревянный
Стул Наполеон Золото, деревянный
Стул Браун 20мм
Стул Наполеон Красный, деревянный
Стул Венский, орех
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Tolix барный Красный глянцевый
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 10
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 05
Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 18
Стул Dystopia Дымчатый, пластиковый
Стул Dystopia Филетовый, пластиковый
Стул Лили Красный, пластиковый
Стул Кристалл Черный, пластиковый
Стул Кристалл Красный, пластиковый
Стул Кристалл Желтый, пластиковый
Стул Гиза Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Прозрачный, пластиковый
Стул Паризьен Голубой, пластиковый
Стул Феникс Черный, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Блиц Прозрачный, пластиковый
Стул Венера, вельвет серый
Стул Венера, вельвет цвет шампань
Стул Ницца барный
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
Стул барный Ститч, вельвет серый
Стул Принц с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Прозрачный, пластиковый
Стул Принц с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул Принцесса с подлокотниками Дымчатый, пластиковый
Стул барный Валенсия, серый
Стул барный Турин, серая экокожа, черные ножки
Стул барный Порше красный
Стул барный Бентли, черный
Стул барный Малави черный
Стул барный Купер фиолетовый
Стул барный Купер красный
Стул Консек барный, серый
Стул Слинг барный, черный
Стул Лофт-12 Н с подлокотниками
Стул Лофт-12 Н барный
Табурет Лофт-12 М барный с подножкой
Табурет Лофт-11 М барный
Стул Самба с пюпитром
Стул Eames DAW голубой
Стул Eames DAW красный
Стул Eames DSR красный
Стул Eames светло-оранжевый
Стул EAMES барный белый
Стул Кьявари Антик, деревянный
Секция многоместная ИЗО-2
Секция многоместная ИЗО-2 на балке
Барный стул Дакота винтажный мокко
Барный стул Дакота винтажный черный
Стул Хит 25мм - серебро, синяя корона
Стул прозрачный барный Фокс 75 серый
Стул-кресло Алекс
Стул-кресло Алекс-М
Стул Римио-М
Стул Комфорт-М
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стол складной Виктория 150
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Bertoia полубарный черный
Стул Кроссбэк с подлокотниками коричневый
Секция из 3 стульев Хит - золото, ромб красный
Чехол S-74
Стул Кьявари черный, деревянный - с белой подушкой
Стул Eames барный DSW оранжевый
Стул Eames барный DSW ярко-голубой
Скамья складная Дача
Диван лофт New 7
Стол Gorge
Стул Кроссбэк флаг
Стол Лидер 3, D1500, орех, черный
Стол Бруклин 120 x 60 золото
Стул Элис полубарный темно-синий
Журнальный столик Арт Деко 55 x 55 серебро
Стул полубарный Дейзи зеленый
Консольный столик Инсигния 115 x 30 золото
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Бомба оранжевый
Скатерть ARS
Стул барный Over черный
Стул Гаага синий
Стул Киви Диамант, коричневый
Чехол 15 из плотного спандекса
Чехол 56 из плотного спандекса
Стул Кроссбэк пластиковый белый
Комплект мебели Банкетный
Стол обеденный Керман
Стол Лидер 9, D80см, орех, черный
Стол обеденный Кобург шампань
Стол-трансформер Лерида орех
Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
Стул Кроссбэк белый/ красный
Конфигурация складных столов №1
Конфигурация складных столов №2
Конфигурация складных столов №4
Стул Кроссбэк дерево, венге
Стул Хит 20мм - золото, арш темно-коричневый
Стол на двойной опоре Веретено
Стул барный Валенсия NEW, темно-серый
Стол-чемодан складной, коричневый
Скатерть Ogni Motilka рогожка
Скатерть Shekspir рогожка
Скатерть Tropikal рогожка
Стул Бар 1 /МРД
Обеденная группа Мюнхен 6