Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Глубина450 мм
- Вес5.3 кг
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Кресло Орман
Подвесной светильник Trottola №2
Подвесной светильник Trottola №3
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Стул Bistro красный
Стул Маллин барный, розовый вельвет, металлические ножки