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Стул Челси экокожа коричневый

11 оценок

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Стул Сохо экокожа серый

Характеристики товара

Описание

Стильный мягкий кухонный стул с низкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.

В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1 коробка / 2 шт.

Габариты: 71*57*101

Вес брутто: 16,500

Объем: 0,409

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкоричневый

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