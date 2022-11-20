Характеристики товара
Описание
Стильный мягкий кухонный стул с низкими подлокотниками. Красивый дизайн украсит как столовую зону кухни и гостиной, так и дополнит интерьер ресторана или кафе.
В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 2 шт.
Габариты: 71*57*101
Вес брутто: 16,500
Объем: 0,409
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина600 мм
- Глубина500 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкоричневый