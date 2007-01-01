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Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 1Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 2Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 3Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 4Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 5Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 6Стул Chester, искусственная замша, коричневый - фото 7

Стул Chester, искусственная замша, коричневый

Артикул: CH-078-598
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стулья Chester на устойчивом металлическом каркасе с сиденьем эргономичной формы в практичной обивке из искусственной замши с антивандальными свойствами придется по душе любителям комфорта и уюта.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота820 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьязамша
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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