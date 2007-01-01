Характеристики товара
Описание
Стулья Chester на устойчивом металлическом каркасе с сиденьем эргономичной формы в практичной обивке из искусственной замши с антивандальными свойствами придется по душе любителям комфорта и уюта.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина540 мм
- Высота820 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьязамша
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Изделия стопируютсяНет