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Стул Chiavari (Кьявари) пластик белый

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Характеристики товара

Описание

Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован PP-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным и лаконичном дизайном. Максимальная нагрузка стула до 125 кг.

Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.

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Основные характеристики

  • Ширина430 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес3.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт

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