Характеристики товара
Описание
Стул из прочного пластика в классическом дизайне и станет дополнением кухни, ресторана или кафе. Для изготовления использован PP-пластик - прочный, износостойкий и термостойкий материал. Спинка с геометричным и лаконичном дизайном. Максимальная нагрузка стула до 125 кг.
Стулья стопируются, что делает их хранение и перевозку очень простой.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Высота890 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес3.6 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт