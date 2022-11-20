Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
- Цветбежевый, черный
Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас
Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас
Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ черный каркас
Стул Chic, желтый, серый/ черный каркас
Стул Chic, светло-серый, серый/ белый каркас
Стул Chic, светло-серый, серый/ черный каркас
Стул Chic, молочный фактурный велюр/ белый каркас
Стул Chic, белая галька, фактурный велюр/ белый каркас
Стул Chic Q, бежевый велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark