Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияКитай
- Цветсиний, черный
Стул Chic, кварцевый велюр/ черный каркас
Стул Chic, бургунди велюр/ черный каркас
Стул Chic, топленое молоко, ткань/ белый каркас
Стул Chic, топленое молоко, ткань/ черный каркас
Стул Chic, светло-серый, ткань/ белый каркас
Стул Chic, светло-серый, ткань/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest