Стул Chic, бургунди велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветкрасный, черный

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