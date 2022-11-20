Стул CHIC полночный синий/ синяя сталь
Сиденье обито тканью спереди и экокожей сзади.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 59
Длина (см) 60
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 59
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,9
Объем (м3) 0,071
Материал сиденья Ткань/Экокожа
Цвет сиденья Полночный синий
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Стул CHILLI черный
Стул CHILLI латте
Стул CHILLI розовый
Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная