Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 89
Ширина (см) 48
Длина (см) 58
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 48
Глубина стула (см) 58
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHILLI латте
Стул CHILLI розовый
Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра
Стул CHILLI SQUARE теплый серый, ткань/ черный каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER