Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас

8 оценок

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Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас

4.8
5 850 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 89
Ширина (см) 48
Длина (см) 58
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 48
Глубина стула (см) 58
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина580 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина480 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота890 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

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