Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина590 мм
- Глубина600 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
- Страна изготовленияРоссия
- Цветсерый, черный
Стул Chic Q, светло-серый велюр/ черный каркас
Стул Chic Q, серый велюр/ черный каркас
Стул Chic Q, синий велюр/ черный каркас
Стул Chilli Bluvel серый велюр/ черный каркас
Стул Chilli Bluvel бежевый велюр/ черный каркас
Стул Chilli Bluvel зеленый велюр/ черный каркас
Стул Chilli Bluvel Navy Blue велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus