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Стул CHIC-Q, синий

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Стул CHIC-Q, светло-серый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина480 мм
  • Длина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Цветсиний

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