Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья380 мм
- Ширина510 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Страна изготовленияКитай
- Цветкоричневый, черный
Стул Chic, бургунди велюр/ черный каркас
Стул Chic, топленое молоко, ткань/ белый каркас
Стул Chic, топленое молоко, ткань/ черный каркас
Стул Chic, светло-серый, ткань/ белый каркас
Стул Chic, светло-серый, ткань/ черный каркас
Стул Chic, античный бежевый велюр/ черный каркас
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Основание для кровати Box Spring Hotel
Основание для кровати Box Spring Hotel Plus
Основание для кровати Box Spring Rest