Стул CHIC сиреневый

9 оценок

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Стул CHIC сиреневый

4.2
7 100 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стул CHIC сиреневый
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 88
Ширина (см) 59
Длина (см) 60
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 59
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,9
Объем (м3) 0,071
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Сиреневый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

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Основные характеристики

  • Глубина600 мм
  • Длина490 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина590 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота880 мм
  • Объём упаковки0.071 м3

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