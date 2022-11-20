Стул CHIC сиреневый
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 59
Длина (см) 60
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 59
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,9
Объем (м3) 0,071
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Сиреневый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHIC теплый серый/ серая сталь
Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Стул CHILLI черный
Стул CHILLI латте
Стул CHILLI розовый
Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая