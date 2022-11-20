Стул CHIC теплый серый/ серая сталь
Сиденье обито тканью спереди и экокожей сзади.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 59
Длина (см) 60
Количество мест 0,25
В какую комнату Гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 59
Глубина стула (см) 60
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 49
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,9
Объем (м3) 0,071
Материал сиденья Ткань/Экокожа
Цвет сиденья Теплый серый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHILLI черный
Стул CHILLI латте
Стул CHILLI розовый
Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра
Стул CHILLI SQUARE теплый серый, ткань/ черный каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная