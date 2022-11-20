Стул Chic, топленое молоко, ткань/ белый каркас

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Chic, бургунди велюр/ черный каркас
Стул Chic, бургунди велюр/ черный каркас
Следующий Стул Chic, топленое молоко, ткань/ черный каркас
Стул Chic, бургунди велюр/ черный каркас

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай
  • Цветбежевый, белый

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Chic, светло-серый, ткань/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
13

Стул Chic, светло-серый, ткань/ белый каркас

В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Стул Chic, светло-серый, ткань/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
7 200
Оптовая цена
6

Стул Chic, светло-серый, ткань/ черный каркас

Стул Chic, античный бежевый велюр/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chic, античный бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
6

Стул Chic, античный бежевый велюр/ черный каркас

В наличии 267 шт.
Стул Chic, серый кварц, антрацит/ черный каркасНастоящее фото товара Стул Chic, серый кварц, антрацит/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
14

Стул Chic, серый кварц, антрацит/ черный каркас

В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
5

Стул Chic, светло-бежевый, бежевый винтаж/ белый каркас

В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
9 300
Оптовая цена
12

Стул Chic, светло-бежевый, бежевая ткань/ белый каркас

В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена
14

Основание для кровати Box Spring Hotel

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Hotel Plus, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена
15

Основание для кровати Box Spring Hotel Plus

Настоящее фото товара Основание для кровати Box Spring Rest, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена
7

Основание для кровати Box Spring Rest

С этим товаром покупают

Скатерть Vigo жаккардНастоящее фото товара Скатерть Vigo жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
5

Скатерть Vigo жаккард

Дорожка для стола, журавинкаНастоящее фото товара Дорожка для стола, журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
от350
15

Дорожка для стола, журавинка

Скатерть Стеклярус, овальнаяНастоящее фото товара Скатерть Стеклярус, овальная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена
10

Скатерть Стеклярус, овальная

Скатерть Тесьма, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Тесьма, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена
13

Скатерть Тесьма, круглая