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Стул Чикаго, золото, корона красная - фото 1Стул Чикаго, золото, корона красная - фото 2Стул Чикаго, золото, корона красная - фото 3Стул Чикаго, золото, корона красная - фото 4Стул Чикаго, золото, корона красная - фото 5

Стул Чикаго, золото, корона красная

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Стул Азия 20мм
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Стул Азия 20мм

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяжаккард
  • Цветкрасный, золотой
Сделаем стулья на заказ

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