Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина410 мм
- Глубина580 мм
- Вес5,8 кг
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяжаккард
- Цветкрасный, золотой
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