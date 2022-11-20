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Стул ЧИКО

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Стул Lester, серый/ черный
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Стул Lester, серый/ черный

Характеристики товара

Описание

Данные для транспортировки

Габариты коробки на 4 стула (ШхГхB), мм 800 х 700 х 500
Объем упаковки (4 шт.), куб. м. 0,28
Вес Брутто (короб 4 стула), кг 24,40

Обеденный стул ЧИКО WX-230 - простая, но тщательно продуманная модель, идеально подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек


Мягкие формы сиденья и стеганой спинки обеспечат комфорт


Модель ЧИКО органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный стул для использования в кафе и ресторанах (направление «HoReCa»).
► Эргономичное сиденье с комфортной глубокой посадкой.
► Удобная спинка, повторяющая контуры тела.
► Устойчивый каркас основания из прочной стальной трубы


Сиденье и спинка обшиты тканью Велюр и Античный велюр с коротким ворсом.
Варианты цветов обивки:
► Велюр: Шоколадный; Бордовый; Светло-розовый; Голубой; Темно-зеленый; Темно-синий; Кремовый; Черный
► Античный велюр: Бежевый; Серый; Темно-серый; Коричневый
Каркас основания: цельносварной


Цвет покрытия каркаса: Черный

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5.2 кг
  • Допустимая нагрузка100
  • Страна изготовленияРоссия

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