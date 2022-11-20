Характеристики товара
Описание
Данные для транспортировки
Габариты коробки на 4 стула (ШхГхB), мм 800 х 700 х 500
Объем упаковки (4 шт.), куб. м. 0,28
Вес Брутто (короб 4 стула), кг 24,40
Обеденный стул ЧИКО WX-230 - простая, но тщательно продуманная модель, идеально подходит к интерьерам в стиле модерн, лофт, хай-тек
Мягкие формы сиденья и стеганой спинки обеспечат комфорт
Модель ЧИКО органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный стул для использования в кафе и ресторанах (направление «HoReCa»).
► Эргономичное сиденье с комфортной глубокой посадкой.
► Удобная спинка, повторяющая контуры тела.
► Устойчивый каркас основания из прочной стальной трубы
Сиденье и спинка обшиты тканью Велюр и Античный велюр с коротким ворсом.
Варианты цветов обивки:
► Велюр: Шоколадный; Бордовый; Светло-розовый; Голубой; Темно-зеленый; Темно-синий; Кремовый; Черный
► Античный велюр: Бежевый; Серый; Темно-серый; Коричневый
Каркас основания: цельносварной
Цвет покрытия каркаса: Черный
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Ширина490 мм
- Глубина620 мм
- Вес5.2 кг
- Допустимая нагрузка100
- Страна изготовленияРоссия