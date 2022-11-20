Стул CHILLI черный

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул CHILLI черный

4.6
4 600 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Стул CHIC-Q бежевый / черный каркас
Следующий Стул CHILLI латте
Стул CHILLI латте

Характеристики товара

Описание

Стул CHILLI черный
Сиденье обито велюром высокой плотности серии BLUVEL. Состав ткани: полиэстер - 100%. Плотность ткани 1м2: 320 г/м2 Устойчивость к истиранию: >50 000 циклов.
Ножки стула - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор

Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,45
Объем (м3) 0,055
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Чёрный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина550 мм
  • Длина500 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота890 мм
  • Объём упаковки0.055 м3

С этим товаром покупают

Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 610
10

Скатерть Ричард, круглая

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Настоящее фото товара Скатерть Icecream габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от750
Оптовая цена
13

Скатерть Icecream габардин

Скатерть Padua жаккардНастоящее фото товара Скатерть Padua жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от1 640
Оптовая цена
8

Скатерть Padua жаккард

Скатерть Габардин, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от980
11

Скатерть Габардин, круглая

Скатерть РичардНастоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
от810
77Хит

Скатерть Ричард

Скатерть квадратная, лен классическийНастоящее фото товара Скатерть квадратная, лен классический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Скатерть квадратная, лен классический

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул CHILLI розовый, произведённого компанией ChiedoCover
4 600
Оптовая цена
9

Стул CHILLI розовый

Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибраНастоящее фото товара Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
4 100
Оптовая цена
13

Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра

Стул CHILLI SQUARE теплый серый, ткань/ черный каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE теплый серый, ткань/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 100
Оптовая цена
9

Стул CHILLI SQUARE теплый серый, ткань/ черный каркас

В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
9

Стойка PROBARRIER

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Стойка ограждение 2Belt