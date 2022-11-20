Стул CHILLI коричневый
Сиденье обито микрофиброй коричневого винтажного цвета.
Ножки стула - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 6,2
Объем (м3) 0,055
Материал сиденья Ткань
Цвет сиденья Коричневый винтажный
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHILLI SQUARE серо-коричневый
Стул CHILLI-Q SQUARE оливковый / черный каркас
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)