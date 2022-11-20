Стул CHILLI латте
Сиденье обито велюром высокой плотности серии BLUVEL. Состав ткани: полиэстер - 100%. Плотность ткани 1м2: 320 г/м2 Устойчивость к истиранию: >50 000 циклов.
Ножки стула - металл черного цвета
Упакован - 4 шт./1 кор
Высота (см) 89
Ширина (см) 46
Длина (см) 55
Количество мест 0,25
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 46
Глубина стула (см) 55
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Тип стула Без подлокотников
Высота сиденья (см) 50
Высота стула (см) 89
Количество стульев в коробке 4 шт/1 кор
Вес брутто (кг) 5,45
Объем (м3) 0,055
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Латте
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Чёрный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Стул CHILLI коричневый, ткань микрофибра
Стул CHILLI SQUARE теплый серый, ткань/ черный каркас
Стул CHILLI SQUARE серо-коричневый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt