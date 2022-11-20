Стул CHILLI-Q БЕЖЕВЫЙ
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Бежевый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
Скатерть Габардин, прямоугольная
Скатерть Issy
Скатерть Limoni саржа
Дорожка для стола, журавинка, горизонтальная
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Скатерть синий лен
Скатерть Ленни, натуральный лен
Стул CHILLI-Q розовый
Стул CHILLI-Q серый
Барная стойка Дезмонд Х черная
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)