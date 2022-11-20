Стул Chilli Q, молочный шоколад велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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