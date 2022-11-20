Стул CHILLI-Q розовый

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Стул CHILLI-Q розовый

4.1
4 250 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Стул CHILLI-Q винный
Стул CHILLI-Q винный
Следующий Стул CHILLI-Q серый
Стул CHILLI-Q серый

Характеристики товара

Описание

Стул CHILLI-Q розовый

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор

Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Розовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина530 мм
  • Длина480 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина470 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Высота880 мм
  • Объём упаковки0.08 м3

С этим товаром покупают

Скатерть ХельгаНастоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
от690
10

Скатерть Хельга

Скатерть Ричард, круглаяНастоящее фото товара Скатерть Ричард, круглая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 610
10

Скатерть Ричард, круглая

Комплект Стол с фуршетной юбкойНастоящее фото товара Комплект Стол с фуршетной юбкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 63013
5 290 ₽
15

Комплект Стол с фуршетной юбкой

Настоящее фото товара Скатерть Klassika beige саржа, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890
Оптовая цена
11

Скатерть Klassika beige саржа

Скатерть ARTНастоящее фото товара Скатерть ART, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена
10

Скатерть ART

Скатерть BambooНастоящее фото товара Скатерть Bamboo, произведённого компанией ChiedoCover
от1 770
Оптовая цена
8

Скатерть Bamboo

Скатерть Лен, красная клеткаНастоящее фото товара Скатерть Лен, красная клетка, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
13

Скатерть Лен, красная клетка

Другие товары из раздела

Стул DAIQUIRI GREENНастоящее фото товара Стул DAIQUIRI GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
5 250
Оптовая цена
15

Стул DAIQUIRI GREEN

В наличии 244 шт.
Стул DUBLIN теплый серыйНастоящее фото товара Стул DUBLIN теплый серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 500
Оптовая цена
8

Стул DUBLIN теплый серый

Стул ELVIS молочныйНастоящее фото товара Стул ELVIS молочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 600
Оптовая цена
13

Стул ELVIS молочный

В наличии 144 шт.
Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х черная, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
14

Барная стойка Дезмонд Х черная

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
12

Барная стойка Дезмонд Х белая

Настоящее фото товара Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
5

Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, белая

Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
7

Барная стойка Парсон, черная

Настоящее фото товара Стойка PROBARRIER, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
9

Стойка PROBARRIER

Настоящее фото товара Стойка ограждение 2Belt, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена
15

Стойка ограждение 2Belt