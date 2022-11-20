Стул CHILLI-Q розовый
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./2 кор
Высота (см) 88
Ширина (см) 47
Длина (см) 53
Количество мест 0,5
В какую комнату Кухня, гостиная
Стиль Современный
Ширина стула (см) 47
Глубина стула (см) 53
Мягкое / жесткое сиденье С мягким сиденьем
Высота сиденья (см) 48
Высота стула (см) 88
Количество стульев в коробке 4 шт/2 кор
Вес брутто (кг) 5,75
Объем (м3) 0,08
Материал сиденья Велюр
Цвет сиденья Розовый
Материал каркаса Металл
Цвет каркаса Черный
Срок службы 10 лет
Гарантия 12 месяцев
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Барная стойка Дезмонд Х черная
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Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
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Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt