Стул Chilli Q Square, аквамарин велюр/ черный каркас

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина550 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветголубой, черный

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