Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветкоричневый
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Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.
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