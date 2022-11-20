Товар в корзине. Перейти

Стул CHILLI-Q SQUARE, графит

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул CHILLI-Q SQUARE, бежевый
Стул CHILLI-Q SQUARE, бежевый
Следующий Стул Кромвель NEW бежевый
Стул CHILLI-Q SQUARE, бежевый

Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина540 мм
  • Глубина540 мм
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул Кромвель NEW бежевыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Кромвель NEW бежевый

Стул Кромвель NEW желтыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Кромвель NEW желтый

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель NEW мятныйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Кромвель NEW мятный

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель NEW синийНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Кромвель NEW синий

В наличии 100 шт.
Стул Кромвель NEW фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Кромвель NEW фиолетовый

В наличии 58 шт.
Стул Кромвель NEW розовыйНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Кромвель NEW розовый

Стул Кромвель NEW травянойНастоящее фото товара Стул Кромвель NEW травяной, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Кромвель NEW травяной

Настоящее фото товара Стул Монарх NEW зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Монарх NEW зеленый

В наличии 100 шт.
Стул Монарх NEW голубойНастоящее фото товара Стул Монарх NEW голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Монарх NEW голубой

В наличии 76 шт.
Стул Джулиан синий, ножки букНастоящее фото товара Стул Джулиан синий, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99045
17 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Джулиан синий, ножки бук

В наличии 100 шт.

Другие товары из раздела

Стул Арманд экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Арманд экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 99035
25 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Арманд экокожа коричневый

В наличии 33 шт.
Стул Бланш экокожа коричневыйНастоящее фото товара Стул Бланш экокожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Бланш экокожа коричневый

В наличии 46 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 8904
5 090 ₽
14

Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас

Стул Хит 25мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39021
2 990 ₽
10

Стул Хит 25мм с пюпитром

Стул Хит 20мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19022
2 790 ₽
12

Стул Хит 20мм с подлокотниками

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Текс, серая экокожа / черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
8

Стул Текс, серая экокожа / черный каркас

Стул Lazzoli 2102Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2102, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
12

Стул Lazzoli 2102

Стул PLUTO (на прутке)Настоящее фото товара Стул PLUTO (на прутке), произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена
15

Стул PLUTO (на прутке)

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацитНастоящее фото товара Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
6

Стул пластиковый Maxi Diva, антрацит

В наличии 2 шт.
Стул пластиковый Ginevra, терракотаНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, терракота, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена
12

Стул пластиковый Ginevra, терракота

В наличии 7 шт.
Стул пластиковый Snow, желтыйНастоящее фото товара Стул пластиковый Snow, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Snow, желтый

Стул банкетный СтепНастоящее фото товара Стул банкетный Степ, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Стул банкетный Степ