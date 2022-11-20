Характеристики товара
Описание
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина450 мм
- Длина540 мм
- Глубина540 мм
- Цветжелтый
Заполните форму, и мы отправим письмо, если цена снизится
Сиденье обито велюром. Строчка - квадрат.
Ножки стула - металл белого цвета.
Стул CHILLI-Q SQUARE, светло-серый
Стул Прайм экокожа серый
Стул Лоренс велюр карамель
Стул CHILLI-X, бежевый
Стул Лион Страйпс велюр зеленый
Стул CHILLI-X, винный
Стул Лион Страйпс велюр кремовый
Стул Лион Страйпс велюр лиловый
Стул CHILLI-X, зеленый
Стул офисный Ститч Хани экокожа серый
Стул Ститч Хани велюр серый
Стул CHILLI-X, синий
Стул DIANA, античный серебристо-серый
Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
Стул Хит 25мм с пюпитром
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стул Азия 20мм - бронза, коричневый
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кейт складной пластиковый
Стул GOA (на основании Wooden Legs)
Стул «Apriori NS» (id 300)
Стул Наполеон New золотой, пластиковый
Стул Винус NEW, пластиковый, жемчужный